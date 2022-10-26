На Донеччині за добу відновили енергопостачання 17 населених пунктів

Минулої доби, 25 жовтня, ремонтні бригади повністю або частково відновили електропостачання 17 населених пунктів Донецької області, які постійно зазнають обстрілів. Знову з електрикою 4052 сім'ї. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



«Фахівці енергокомпанії приступають до ремонту мереж відразу, як тільки стихають обстріли та військові дають дозвіл на проведення робіт, щоб підтримати мешканців області у важкій ситуації постійних бойових дій», - зазначили у компанії.



Без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, де ремонтні бригади не мають доступу до проведення робіт.