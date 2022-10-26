У ЗСУ закликали не показувати роботу систем ППО IRIS-T та Nasams. Своє звернення служба зі зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України адресувало представникам українських та зарубіжних ЗМІ.



«Висвітлення бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України не передбачається. Також це стосується процесу надходження Україну зенітних ракетних систем IRIS-T та Nasams і їх бойової роботи», - повідомили українські військові.

24 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною, збиваючи 9 із 10 ракет.