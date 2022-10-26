Під час вибуху у Мелітополі постраждали 12 людей, повідомляють окупанти

26 жовтня 2022, 15:00

Під час вибуху у Мелітополі постраждали 12 людей, повідомляють окупанти

Під час вибуху в окупованому Мелітополі Запорізької області постраждали 12 людей. Про це повідомив очільник окупаційної «адміністрації» регіону Євген Балицький, передає російський «ТАСС».

«Шість людей постраждали. Загалом всього 12, але шість — це ті, які у досить тяжкому стані», — заявив Балицький.

Він уточнив, що постраждала зокрема дівчинка, яка йшла до школи.

«Теракти в Мелітополі відбуваються вже не так часто, якщо порівнювати з квітнем, травнем, червнем 2022 року», — запевняє Балицький.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі Запорізької області вчора вранці стався вибух біля бізнес-центру, де знаходиться проросійський телеканал «ЗаТВ». Говорилося про шістьох постраждалих.

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