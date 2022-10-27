Балаклавську ТЕС атакував безпілотник, заявили окупанти

Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС в окупованому Севастополі здійснено атаку БПЛА. Про це заявив «губернатор» міста Михайло Развожаєв у Telegram.



«Зайнявся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці й не працював. На момент прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було. Працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням. Трансформатор пошкоджено мінімально. Постраждалих немає», — запевняє Развожаєв.



За його словами, на електропостачання Севастополя та Кримського півострова цей інцидент ніяк не впливає.



Також Развожаєв повідомив, що засоби радіолокаційного захисту «по суті "збили" безпілотник з траєкторії, і він не досяг своєї мети».



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