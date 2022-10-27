Армія РФ вдарила по обʼєкту інфраструктури на околицях Запоріжжя

Вночі окупанти атакували околиці Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Він зазначив, що, за попередньою інформацією, місто було обстріляно трьома снарядами реактивних систем залпового вогню «Смерч». Зі слів Старуха, обійшлося без постраждалих.

Зруйнований російськими снарядами об'єкт інфраструктури. Як розповів Старух, виникла пожежа, яка була своєчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

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