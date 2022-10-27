Окупанти масово обстрілюють Лиманську громаду

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли російськими окупантами Лиманської громади, армія РФ б'є по Торському і Зарічному. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що інформація про постраждалих та обсяги завданих збитків ще встановлюється.



«Вночі росіяни завдали удару по Краматорську — пошкодили нежитлові приміщення та колишнє підприємство. За попередньою інформацією, жертв нема, критична інфраструктура не постраждала», - написав він.

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