«ЛНР» змінила час комендантської години: Перелік міст та районів

На підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території встановили заборону на перебування на вулиці та у громадських місцях у низці населених пунктів — з 21:00 до 06:00. Відповідний «указ» підписав голова угруповання Леонід Пасічник.



Зокрема, зміни відносяться до Лисичанська, Первомайська, Рубіжного, Сєвєродонецька, а також Кремінського, Сватівського та Троїцького районів.



В інших містах та районах на підконтрольній «ЛНР» території заборона на перебування на вулицях, як і раніше, діє з 23:00 до 04:00.



У «документі» наголошується, що співробітникам «міліції» надали право перевіряти документи у мешканців, проводити огляд речей, житла, транспорту, а також затримувати людей та транспорт.

Повідомляється, що «указ» уже набув чинності.

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