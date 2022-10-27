У школах окупованого Мелітополя тотальна нестача кадрів — Федоров

У школах захопленого військами РФ Мелітополя Запорізької області не вистачає вчителів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



«Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого і тікають зі шкіл», - написав він, зазначивши, що у 13-й школі звільнилися майже всі вчителі.

Також він розповів, що «в інших закладах у окупантів тотальна нестача кадрів» і навів приклад мелітопольську школу №16, де класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який відкрили окупанти на базі захоплених мелітопольських вищих навчальних закладів.

Іван Федоров написав, що вдячний мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами.

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