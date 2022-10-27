«ДНР»: Число поранених у Кіровському районі Донецька збільшилося до семи осіб

Внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення сьогодні у Кіровському районі на заході Донецька. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Так званий «мер» міста Олексій Кулемзін раніше повідомляв про п'ятьох поранених. Окрім цього, обстрілом пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.



Стверджується, що з початку доби зазнали обстрілів Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Зайцеве, Горлівка, Каштанове, Ясинувата, Мінеральне, Гольмівський, Пантелеймонівка та Олександрівка.



У Шахтарську після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином.