«ДНР»: Число поранених у Кіровському районі Донецька збільшилося до семи осіб

Внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення сьогодні у Кіровському районі на заході Донецька. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».
Так званий «мер» міста Олексій Кулемзін раніше повідомляв про п'ятьох поранених. Окрім цього, обстрілом пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.
Стверджується, що з початку доби зазнали обстрілів Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Зайцеве, Горлівка, Каштанове, Ясинувата, Мінеральне, Гольмівський, Пантелеймонівка та Олександрівка.
У Шахтарську після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином.