Двоє мешканців Покровська отримали тюремні строки за передачу даних окупантам

27 жовтня 2022, 17:29

Двоє мешканців Покровська отримали тюремні строки за передачу даних окупантам

Двоє мешканців Покровська, які передавали окупантам інформацію про розташування та функціонування в місті об'єктів інфраструктури, засуджено до ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба Донецької облпрокуратури.

«Прокурорами в суді доведено, що з листопада 2021 року по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту та інше», - йдеться у повідомленні.

Червоногвардійським районним судом Дніпропетровська обох визнано винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України).

Жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловікові – 6,6 років позбавлення волі.

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