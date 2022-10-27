Двоє мешканців Покровська отримали тюремні строки за передачу даних окупантам

Двоє мешканців Покровська, які передавали окупантам інформацію про розташування та функціонування в місті об'єктів інфраструктури, засуджено до ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба Донецької облпрокуратури.



«Прокурорами в суді доведено, що з листопада 2021 року по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту та інше», - йдеться у повідомленні.



Червоногвардійським районним судом Дніпропетровська обох визнано винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України).



Жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловікові – 6,6 років позбавлення волі.