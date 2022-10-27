На деокупованих територіях Донбасу виявили вже 83 поховання

На деокупованих з початку жовтня територіях Донбасу – у Лиманській та Святогірській громадах виявлено вже 83 поховання. Про це повідомила прес-офіцерка поліції Донбасу Олександра Гаврилко на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».



«У нас зараз статистика така – всього у нас зафіксовано 83 поховання. З них 33 – у Святогірську та 50 – це в Лимані. Два з них – це масові поховання на цивільних та військових цвинтарях», - сказала Гаврилко.



Також вона констатувала збільшення кількості звернень до поліції місцевих жителів із деокупованих територій.



«З початку деокупації близько 900 звернень від громадян про адміністративні та кримінальні правопорушення. Люди звертаються з різних причин та різних питань», - сказала прес-офіцерка.



Збройні сили України звільнили Святогірську та Лиманську громади від російських загарбників на початку жовтня. На деокупованих територіях зафіксували зруйновану на 80% інфраструктуру. Також у цих громадах зруйновано чи пошкоджено 90% житла.



На 27 жовтня, за даними поліції, було виявлено 268 тіл загиблих, з них вже ексгумували тіла 146 загиблих.