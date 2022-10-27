Путін натякнув, що хоче взяти Одесу: місто «може стати символом знаходження якогось рішення»

27 жовтня 2022, 22:41

Путін натякнув, що хоче взяти Одесу: місто «може стати символом знаходження якогось рішення»

Президент РФ Володимир Путін вважає, що «Одеса може бути і яблуком розбрату, і символом вирішення конфліктів, і символом знаходження якогось рішення». Про це він заявив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 27 жовтня.

Він назвав місто найкрасивішим в Україні та нагадав, що Одесу заснувала Катерина II.



Нагадаємо, що у вересні російські війська атакували центр Одеси дронами-камікадзе. У липні окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами на кшталт «Калібр». У червні ППО збила дві російські протикарабельні ракети над Одесою.

У квітні російський генерал Рустам Міннекаєв заявив , що мета другої стадії повномасштабного вторгнення Росії в Україну — створення коридору до кордону з Придністров'ям, «де також зазначаються факти утисків російськомовного населення‎». Для реалізації цього плану окупантам потрібно було взяти Одесу та Миколаїв, повідомляють експерти.

У травні газета Times із посиланням на власні джерела повідомила, що в РФ розроблено план вторгнення до Молдови, писали українські ЗМІ. Це необхідно для відкриття другого фронту у війні проти України. За даними джерел видання, захоплення Молдови може призвести до того, що російські війська вирушать до порту Одеси із заходу.

У вересні після оголошення мобілізації в Росії агентство Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомило про те, що окупаційні війська можуть відновити спроби захопити Одесу та інші регіони України.

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