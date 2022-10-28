Армія РФ обстріляла міста та села на Донецькому, Горлівському та Лиманському напрямках

Вночі та вранці російські війська продовжили обстрілювати населені пункти на лінії фронту на Донецькому, Горлівському та Лиманському напрямках. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих. Під обстріли вночі потрапили Мар’їнка, Красногорівка та Максимільянівка Мар’їнської громади, а під ранок декілька разів – Авдіївка», - розповів він.

Також Кирирленко написав, що на Горлівському напрямку російські війська обстрілювали Торецьку, Соледарську та Світлодарську громади. У Торецькій снарядами РФ був пошкоджений будинок у Північному, тривають обстріли околиць громади. У Соледарській, за інформацією Кириленка, вночі були поодинокі обстріли поблизу Роздолівки, Яківлєвки та Бахмутського, а у Світлодарській голосно було на станції Майорськ. Він зазначив, що інформація про постраждалих не надходила.

«На Лисичанському напрямку знову неспокійна ніч у Торському та Зарічному Лиманської громади. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо», - повідомив голова Донецької ОВА.

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