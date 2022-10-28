Армія РФ за добу знищила 20 цивільних обʼєктів у Донецькій області

28 жовтня 2022, 11:09

Армія РФ за добу знищила 20 цивільних обʼєктів у Донецькій області

Правоохоронці Донецької області протягом доби задокументували наслідки 18 атак регіону окупантами. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Протягом доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини – міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Залізне, Торецьк, Курахове, смт Північне, Велика Новосілка, села Бахмутське, Зоря, Бердичі, Карлівка.

Атакували регіон окупанти артилерією, РСЗВ "Ураган", "Град", мінометами.

Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів Донецької області, з них 17 – житлові будинки, а також школа, зупинка громадського транспорту.

Також правоохоронці розповіли про чотири атаки оккупантів Бахмута, які забрали життя громадянських жителів. У місті було зруйновано школу, 4 багатоквартирні будинки та 3 приватні. У селі Бахмутське внаслідок артилерійських обстрілів окупанти поранили дитину 2008 року народження.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 151 особу, з початку обов'язкової евакуації понад 26 500 осіб, серед них 4141 – діти, 1612 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в нещодавно деокупованих населених пунктах області все ще неспокійно, окупанти обстрілюють їх артилерією та танками, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках села Макіївка та Невське.

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