У РФ контрактник на «КАМАЗі» наїхав на терміновиків, є загиблі — росЗМІ

В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону терміновиків. Загинуло двоє людей, ще 11 військовослужбовців постраждали. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



«ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий "КАМАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців термінової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Окрім них, в аварії постраждали ще 11 людей — усіх їх доправили до лікарні Міноборони з різними травмами», — йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що причини невідомі. У тому, що сталося, розбираються військові слідчі.