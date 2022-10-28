Верховний суд України заборонив оскарження повісток у судах. Про це повідомляє «АрміяInform».



«Верховний суд України визначив, що повістка Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу"», — зазначається в повідомленні.



Як пояснив юрист Ігор Колесник, такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Тому тепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди мають враховувати висновки Верховного суду.



З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Якщо людині виписали повістку, і вона за неї розписалася, то необхідно прийти до центру комплектування.



«Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність», — уточнив юрист.



За ухилення від військової служби за мобілізацією за умов війни передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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