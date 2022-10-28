З Лиману евакуювали дітей, батько яких загинув від вибуху снаряда

Поліцейські Лимана разом з волонтерами евакуювали двох дітей, батько яких загинув через вибух снаряда. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



Сім'я жила в селі Торське Лиманської громади. Евакуюватись батько відмовився.



Вчора окупанти відкрили вогонь по селу. Один зі снарядів прилетів у двір будинку, де мешкала родина. Батька, який був на вулиці, зачепило осколками. Від травм 51-річний чоловік загинув на місці. Діти, 9-річний Андрій та 10-річна Оля, не постраждали, бо в цей момент перебували у будинку.



Мати померла чотири роки тому. Батько виховував їх сам. Після того, що сталося, дівчинку й хлопчика забрали до себе сусіди. Вони зателефонували до поліції з проханням про допомогу.



Правоохоронці організували евакуаційний рейс та разом із волонтерами та госпітальєрами забрали дітей. Наразі вони перебувають у Покровському районі, їх забрала до себе рідна тітка. Жінка також має дитину, тому ювенальні поліцейські запропонували сім'ї евакуюватися. Наразі соцслужби підшукують для сім'ї житло у безпечнішому регіоні країни.