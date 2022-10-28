Угруповання «ДНР» створить нове «міністерство» зі схвалення РФ

28 жовтня 2022, 22:37

Угруповання «ДНР» створить нове «міністерство» зі схвалення РФ

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території на Донеччині планують створити «міністерство природних ресурсів та екології»‎. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника так званого «уряду» Володимир Єжиков.

За словами Єжикова, повноваження та структура «міністерства» узгоджені з Росією. «Міністерство природних ресурсів та екології» хочуть сформувати з уже наявних так званих «відомств республіки».

Єжиков зазначив, що також планується «синхронізація законодавства ДНР і РФ». Представники угруповання «ДНР» мають намір створити дорожню карту заходів і покласти її виконання на так звані «Комітет водного та рибного господарства, Головгеології, Держкомекополітики, Держкомліспалювання».

За період з 2014 до 2020 року на промислових підприємствах Донбасу, які несуть ризики екологічної небезпеки, зафіксовано понад 550 випадків порушення штатної діяльності та аварійних ситуацій.

В окупованому Донецьку у ботанічному саду масово гине риба. Як повідомляється, риба гине у ставках Донецького ботанічного саду через витік аміаку на пивоварному заводі 10 серпня.

На Донеччині продовжує просідати ґрунт. Як розповів колишній голова Державної екологічної інспекції у 2019-2020 роках Єгор Фірсов, найбільш небезпечні зони розташовані на непідконтрольній та прифронтовій територіях області.

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