Угруповання «ДНР» створить нове «міністерство» зі схвалення РФ

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території на Донеччині планують створити «міністерство природних ресурсів та екології». Про це повідомив виконувач обов'язків заступника так званого «уряду» Володимир Єжиков.
За словами Єжикова, повноваження та структура «міністерства» узгоджені з Росією. «Міністерство природних ресурсів та екології» хочуть сформувати з уже наявних так званих «відомств республіки».
Єжиков зазначив, що також планується «синхронізація законодавства ДНР і РФ». Представники угруповання «ДНР» мають намір створити дорожню карту заходів і покласти її виконання на так звані «Комітет водного та рибного господарства, Головгеології, Держкомекополітики, Держкомліспалювання».
За період з 2014 до 2020 року на промислових підприємствах Донбасу, які несуть ризики екологічної небезпеки, зафіксовано понад 550 випадків порушення штатної діяльності та аварійних ситуацій.
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