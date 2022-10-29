Сотні машин чекають навантаження на пором у Крим

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Проблеми на Керченській переправі: сотні машин чекають навантаження, багато хто чекає вже другий тиждень.
- Ремонт Кримського мосту: ситуація, дедлайни, коли закінчать роботи?
- Проста вантажівка викликає подорожчання товарів у Криму.
- Балаклавська ТЕС відновила роботу в нормальному режимі після атаки безпілотника: всі подробиці.
- Білий дім стверджує, що фахівці з Ірану, як і раніше, залишаються в Криму.
- У Криму для мобілізованих розроблено сценарії, що включають психологічні квести та підготовлено смугу перешкод з умовами, максимально наближеними до бойових.
- У Севастополі Чорноморський флот позивається до людей через рахунки за опалення.
- Влада Севастополя вирішила обмежити продаж алкоголю на час проведення мобілізації.
- У Криму виявили розкрадання бюджетних коштів на 7 мільйонів рублів.
- У Севастополі заборонили фотографувати та знімати катери та пороми. У Ялті — заборона риболовлі.