Сотні машин чекають навантаження на пором у Крим

29 жовтня 2022, 00:43

Сотні машин чекають навантаження на пором у Крим

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Проблеми на Керченській переправі: сотні машин чекають навантаження, багато хто чекає вже другий тиждень.
  • Ремонт Кримського мосту: ситуація, дедлайни, коли закінчать роботи?
  • Проста вантажівка викликає подорожчання товарів у Криму.
  • Балаклавська ТЕС відновила роботу в нормальному режимі після атаки безпілотника: всі подробиці.
  • Білий дім стверджує, що фахівці з Ірану, як і раніше, залишаються в Криму.
  • У Криму для мобілізованих розроблено сценарії, що включають психологічні квести та підготовлено смугу перешкод з умовами, максимально наближеними до бойових.
  • У Севастополі Чорноморський флот позивається до людей через рахунки за опалення.
  • Влада Севастополя вирішила обмежити продаж алкоголю на час проведення мобілізації.
  • У Криму виявили розкрадання бюджетних коштів на 7 мільйонів рублів.
  • У Севастополі заборонили фотографувати та знімати катери та пороми. У Ялті — заборона риболовлі.

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