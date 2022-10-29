Кириленко: Донецька область — суцільна гаряча точка

На Донеччині найбільшу активність цієї ночі російські сили виявили на Донецькому напрямку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо. В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського та Первомайського — в останньому пошкоджено щонайменше два будинки. Також росіяни стріляли по околицях Мар'їнської громади», — перелічив керівник ОВА.



За його словами, на Лисичанському напрямку — знову масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.



«Донецька область — це одна суцільна гаряча точка», — резюмував Кириленко.



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