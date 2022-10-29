На Донеччині окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині за добу обстрілів з боку російських сил зазнали 15 населених пунктів, зафіксовано 29 ударів. Є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Окупанти накрили вогнем такі населені пункти: Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, Курдюмівка, Опитне, Сєверне, Ластівчине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське, Дружба. Били з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган», мінометів. Знищено та пошкоджено п'ять житлових будинків та дитячий садок.



«Артилерійські обстріли не вщухають на Бахмутському напрямку. Зокрема, у Курдюмівці та Північному від ворожих влучень загинули люди. Є травмовані у Бахмуті, Соледарі та Бахмутському. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки», — зазначили у відомстві.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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