На деокупованих територіях трьох областей виявлено понад 1000 тіл загиблих — МВС

На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей виявили вже понад 1000 тіл загиблих мирних мешканців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.



«Якщо ми говоримо про Донецьку область, то зараз на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175. У Харківській області виявлено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. У Херсонській області знайдено 44 тіла, з яких 3 ідентифіковано», — повідомив голова МВС.



Він пояснив, що складність ідентифікації полягає в тому, що експертизи проводять через аналіз ДНК.



«Візуально зараз уже встановити подібність неможливо, тому відбирається ДНК цих тіл, йдуть запити від рідних про зниклих, і потім родичі здають ДНК — і йде порівняння», — розповів Монастирський.



Він зазначив також, що на ДНК-експертизу сформувалася черга вже на 2 місяці наперед.

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