Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло четверо людей, дві - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло четверо людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він уточнив, що четверо загиблих у Бахмуті.



Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Святогірську.



Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Загалом, за даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1130 мирних жителів. 2500 людей отримали поранення.