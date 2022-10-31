Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло четверо людей, дві - поранені

31 жовтня 2022, 08:03

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло четверо людей, дві - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло четверо людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він уточнив, що четверо загиблих у Бахмуті.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Святогірську.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом, за даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1130 мирних жителів. 2500 людей отримали поранення.

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