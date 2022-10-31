За ранок ЗСУ збили 44 крилаті ракети над Україною

За сьогоднішній ранок ЗСУ збили 44 крилаті російські ракети над Україною. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область», - розповіли військові.

Зазначається, що 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування «Центр» – 18, повітряного командування «Південь» – 12, повітряного командування «Схід» – 9, повітряного командування «Захід» – 5.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через масований обстріл критичної інфраструктури російськими окупантами в понеділок вранці в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.