За ранок ЗСУ збили 44 крилаті ракети над Україною

31 жовтня 2022, 10:50

За ранок ЗСУ збили 44 крилаті ракети над Україною

За сьогоднішній ранок ЗСУ збили 44 крилаті російські ракети над Україною. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область», - розповіли військові.

Зазначається, що 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування «Центр» – 18, повітряного командування «Південь» – 12, повітряного командування «Схід» – 9, повітряного командування «Захід» – 5.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через масований обстріл критичної інфраструктури російськими окупантами в понеділок вранці в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

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