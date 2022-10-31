Донецька область з ночі зазнає потужних обстрілів, є жертви

Російські війська продовжують обстріл по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, на Волноваському напрямі інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки. Там без потерпілих.



На Донецькому напрямку одна людина загинула у Курахівській громаді, два будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинській громаді. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, вранці Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів — наслідки встановлються.



На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі одна людина загинула, одна поранена — обставини з'ясовує влада.



На Лисичанському напрямі не припиняються обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді. Число жертв та руйнувань встановлюється.



Також вночі росіяни обстріляли Новотроїцьку Покровську громаду, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство.