Російські війська обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу

Російські окупанти 15 разів ударили по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.



Війська РФ вдарили по 6 населених пунктах регіону – містах Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, селах Карлівка, Бердичі.

Окупанти обстрілювали область артилерією. Знищили та пошкодили 21 житловий будинок та гаражі.

«Під масованим вогнем залишається Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 17 осель», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 91 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 27 000 осіб, серед них 4216 – діти, 1659 – люди з інвалідністю.

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