Російські війська обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу

31 жовтня 2022, 13:12

Російські війська обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу

Російські окупанти 15 разів ударили по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Війська РФ вдарили по 6 населених пунктах регіону – містах Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, селах Карлівка, Бердичі.

Окупанти обстрілювали область артилерією. Знищили та пошкодили 21 житловий будинок та гаражі.

«Під масованим вогнем залишається Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 17 осель», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 91 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 27 000 осіб, серед них 4216 – діти, 1659 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі
Організації
Поліція Донецької області

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:14
На Харківщині окупованими залишаються 25 населених пунктів
15:06
У Донецьку під обстріл потрапив район біля «Будинку уряду ДНР»
12:35
«ЛНР»: У Первомайську через обстріл зруйновано лікарню, пошкоджено майстерні коледжу
12:09
В Алчевську обстріляний один із готелів міста
09:01
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на протипіхотній міні «Пелюстка»
00:32
Російські війська зупинили наступ під Бахмутом — головне за день ►
22:37
Вибухи у Севастополі: Як мінімум три кораблі російського флоту були атаковані 29 жовтня ►
22:37
У Сєвєродонецьку росіяни готують мобілізованих та окопуються — міськрада
20:47
Росіяни вивозять із окупованого Херсона комунальний транспорт та медикаменти
14:23
У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі
11:48
У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС
10:20
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, ще п'ять — поранено
09:10
Вибухи у Севастополі: Окупанти заявили про атаку безпілотників
00:55
Окупанти «планово евакуювалися» із Херсона — головне за день ►
00:43
Сотні машин чекають завантаження на пором у Крим
Всі новини
15:41
У Костянтинівці розбився український військовий вертоліт
15:39
Генпрокурор: Росія депортувала з України 9400 дітей
15:14
На Харківщині окупованими залишаються 25 населених пунктів
15:13
Франція працює над можливістю вивезення з України зерна сухопутними шляхами
15:06
У Донецьку під обстріл потрапив район біля «Будинку уряду ДНР»
14:16
Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць - ООН
14:11
Через сьогоднішній масований обстріл України постраждали 13 людей
13:31
У Молдові впала ракета, збита українською системою ППО
13:12
Російські війська обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу
12:35
«ЛНР»: У Первомайську через обстріл зруйновано лікарню, пошкоджено майстерні коледжу
12:18
Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах - Шмигаль
12:09
В Алчевську обстріляний один із готелів міста
11:41
Під час розбору завалів на території Святогірської лаври виявлено тіла трьох людей
11:37
Донецька область з ночі зазнає потужних обстрілів, є жертви
10:50
За ранок ЗСУ збили 44 крилаті ракети над Україною
Всі новини
ВІДЕО
Російські війська зупинили наступ під Бахмутом — головне за день ►
31 жовтня, 00:32
Вибухи у Севастополі: Як мінімум три кораблі російського флоту були атаковані 29 жовтня ►
30 жовтня, 22:37
Москва-Пекін: Чи втратить Росія союзника на тлі війни в Україні ►
29 жовтня, 21:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама