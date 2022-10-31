Через сьогоднішній масований обстріл України постраждали 13 людей

Через ракетну атаку військ РФ постраждало 13 людей. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Наразі ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, разом із СБУ, з прокуратурою встановлюватимемо ті збитки і фіксуватимемо ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни», - сказав він.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через масований обстріл критичної інфраструктури російськими окупантами в понеділок в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.