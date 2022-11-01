Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину «Градами» та важкою артилерією

Вночі окупанти обстріляли «Градами» та важкою артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Російські війська атакували Нікопольську та Марганецьку громади. За попередньою інформацією Резніченка, людей не зачепило.

«У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

У Марганецькій громаді, як зазначив Резніченко, обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу, залишивши понад 40 000 сімей без води та понад 10 000 – без світла.

Також він розповів, що енергетики відремонтували пошкодження і люди вже зі світлом, насосна станція розпочала роботу і вода незабаром повернеться до будинків мешканців області.

Вночі президент України Володимир Зеленський повідомив, що для вчорашнього масованого удару по Україні Росія застосувала сьогодні 55 крилатих ракет, 45 з яких збили українські військові.