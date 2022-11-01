Війська РФ вранці масовано обстріляли Авдіївку

Вночі російські війська завдали 2 ракетних ударів по Краматорську Донецької області – чотирнадцятьма ракетами поцілили у промзону. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру не надходила.

Також він розповів, що на Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих, а в Кураховому обстрілом військ РФ зруйновано приватний будинок, ще зафіксовано прильоти по околицям сіл. В Авдіївці, за словами Кириленка, були поодинокі прильоти вночі та два масовані артобстріли під ранок, а в Очеретинській громаді обстріли по околицях сіл – пошкоджено ЛЕП.

«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 зазнали поранень у Бахмуті, пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Торецькій громаді зруйновано 4 будинки у Курдюмівці, пошкоджено будинок та забито худобу у Неліпівці. У Соледарській громаді поодинокі обстріли поблизу сіл, у Роздолівці пошкоджено приватний ангар», - розповів Кириленко.

До того ж, як зазначив голова Донецької ОВА, на Лисичанському напрямі не припиняються обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.

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