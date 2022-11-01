Російські війська вдарили по 13 населених пунктах Донецької області за добу

01 листопада 2022, 11:13

Російські війська вдарили по 13 населених пунктах Донецької області за добу

Правоохоронці документують наслідки 33 російських обстрілів території Донецької області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Повідомляється, що війська РФ обстріляли 13 населених пунктів регіону міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Північне, Неліпівка, села Катеринівка, Сокіл, Карлівка, Максимільянівка.

Донецька область була атакована ракетами та артилерією.

Армія РФ зруйнувала та пошкодила 13 цивільних об'єктів регіону – 9 житлових будинків, господарські споруди, гаражі, автомобілі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 198 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 27 200 осіб, у тому числі 4243 дітей, 1677 людей з інвалідністю.

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