«ЛНР»: Дитина отримала поранення під час обстрілу Краснореченського

01 листопада 2022, 12:25

«ЛНР»: Дитина отримала поранення під час обстрілу Краснореченського

Внаслідок обстрілу селища Красноріченського Кремінського району 31 жовтня отримав поранення десятирічний хлопчик. Про це заявили у «СЦКК ЛНР».

Стверджується, що минулої доби обстрілу зазнали Сватове, Алчевськ, Первомайськ і Кремінна.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив , що у звільненому від російських військ селі Невське на Луганщині окупанти поранили жінку. За його словами, росармія продовжує обстрілювати населені пункти регіону. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії протягом 31 жовтня російські війська били по Стельмахівці, М'ясожарівці, Білогорівці, Греківці та Невському.

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