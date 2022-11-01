«ЛНР»: Дитина отримала поранення під час обстрілу Краснореченського

Внаслідок обстрілу селища Красноріченського Кремінського району 31 жовтня отримав поранення десятирічний хлопчик. Про це заявили у «СЦКК ЛНР».



Стверджується, що минулої доби обстрілу зазнали Сватове, Алчевськ, Первомайськ і Кремінна.



Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив , що у звільненому від російських військ селі Невське на Луганщині окупанти поранили жінку. За його словами, росармія продовжує обстрілювати населені пункти регіону. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії протягом 31 жовтня російські війська били по Стельмахівці, М'ясожарівці, Білогорівці, Греківці та Невському.