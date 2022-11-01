Рятувальники показали, як гасили п'ятиповерхівку у Бахмуті. Вона спалахнула через обстріл

Бахмут. Фото: ДСНС

Через обстріли у Бахмуті спалахнула п'ятиповерхівка. Рятувальники локалізували спалах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



За даними рятувальників, минулої доби через обстріли в області виникли дві пожежі.



«О 11:27 31 жовтня рятувальники Торецького гарнізону ліквідували пожежу літньої кухні на території приватного домоволодіння на площі 30 квадратних метрів», — поінформували у ДСНС.



Там також повідомили, що згодом рятувальники Бахмутського гарнізону прибули на виклик про пожежу в Бахмуті.



«На місці події встановлено, що внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на десяти балконах та частково квартирах між першим та другим під'їздами у п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежу локалізовано о 16:47 на площі 135 квадратних метрів», — зазначили у відомстві.



У ДСНС додали, що через загрозу життю та здоров'ю особового складу внаслідок загострення бойових дій у безпосередній близькості до місця пожежі, залучені сили та засоби повернулися до постійного місця дислокації.



«В обох випадках інформація про загиблих та постраждалих до Головного управління не надходила», — резюмували у відомстві.