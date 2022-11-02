Окупанти обстрілюють Донеччину: Четверо загиблих, десять поранених

02 листопада 2022, 08:17

Окупанти обстрілюють Донеччину: Четверо загиблих, десять поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 1 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Дві смерті зафіксовано в Торському, по одній — у Бахмуті та Колодязі. Ще десять осіб отримали поранення: четверо — у Райгородці, по одному — у Миколаївці, Павлівці, Авдіївці, Бахмуті, Дружбі, Максимільянівці.

«Крім того, правоохоронці виявили тіла п'яти цивільних, які загинули під час окупації — у Рубцях», — зазначив Кириленко.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1143 мирних мешканці. 2513 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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