Окупанти обстрілюють Донеччину: Четверо загиблих, десять поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 1 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Дві смерті зафіксовано в Торському, по одній — у Бахмуті та Колодязі. Ще десять осіб отримали поранення: четверо — у Райгородці, по одному — у Миколаївці, Павлівці, Авдіївці, Бахмуті, Дружбі, Максимільянівці.



«Крім того, правоохоронці виявили тіла п'яти цивільних, які загинули під час окупації — у Рубцях», — зазначив Кириленко.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1143 мирних мешканці. 2513 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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