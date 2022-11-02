Суд засудив бойовика з Луганської області до восьми років позбавлення волі

02 листопада 2022, 16:14

Суд засудив бойовика з Луганської області до восьми років позбавлення волі

Суд визнав винним мешканця Луганської області в участі у незаконних збройних формуваннях – «народній міліції» угруповання «ЛНР» – та засудив його до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року мешканець м.Суходільськ Луганської області вступив до так званої народної міліції "ЛНР". Чоловік став механіком-водієм "3-го мотострілецького батальйону 8-ї мотострілецької роти 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу"», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, чоловік здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яку використовували представники «ЛНР» для координації та ведення бойових дій проти підрозділів Об'єднаних сил.

1 червня 2022 року військовослужбовці Збройних сил України взяли його в полон у Сєвєродонецьку Луганської області.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України).

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