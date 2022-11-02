Дочці ексміністра оборони загрожує 10 років ув'язнення — СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності доньку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.). За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та устаткування оборонно-промислового комплексу Росії. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Зазначається, що Київська міська прокуратура заочно повідомила жінку про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).



Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.



У СБУ нагадали, що у червні цього року суд заарештував і передав до управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок та 30 об'єктів нерухомості, які належали родині цього міністра.