Вночі армія РФ масовано атакувала Дніпропетровську область

03 листопада 2022, 08:43

Вночі армія РФ масовано атакувала Дніпропетровську область

Російські війська вдарили по Кривому Розі, Павлограду та Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що вночі військові з повітряного командування «Схід» знищили над Нікопольським районом 4 дрони-камікадзе «Shahed-136».

«Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.», - написав Резніченко.

Також він повідомив, що у Павлограді окупанти вдарили по промисловому підприємству, там зараз продовжуються відновлювальні роботи.

Нікопольщину армія РФ обстріляла «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади – Нікопольська та Марганецька.

«У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії», - розповів голова Дніпропетровської ОВА, уточнивши, що скрізь обійшлося без загиблих та поранених.

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