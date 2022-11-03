Російські війська обстріляли Харків та ще кілька міст області

03 листопада 2022, 10:13

Російські війська обстріляли Харків та ще кілька міст області

Армія РФ завдала удару по Харкову 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, обстріляні окупантами й інші населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що у Київському районі Харкова 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучила в землю, попередньо обійшлося без постраждалих.

«Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф територій. Обстрілювалися міста Куп'янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі», - розповів Синєгубов.

Пославшись на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, голова Харківської ОВА повідомив, що минулої доби в Куп'янську під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп'янському районі 1 особа госпіталізована з пораненнями, а у Чугуївському районі отримали поранення 5 мирних жителів.

За добу фахівці ДСНС у Харківській області розмінували 754 вибухонебезпечні предмети.

«Мінна небезпека в області залишається дуже високою. Вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув. Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними», - написав голова Харківської ОВА.

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