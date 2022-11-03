Армія РФ за добу завдала 21 удару по житлових районах та інфраструктурі Донеччини

03 листопада 2022, 11:12

Армія РФ за добу завдала 21 удару по житлових районах та інфраструктурі Донеччини

Російські окупанти за добу атакували 12 населених пунктів Донбасу, правоохоронці збирають докази військової агресії РФ. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Протягом доби російські війська завдали 21 удару по житлових районах та інфраструктурі регіону. Обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Уманське, Георгіївка, Костянтинівка, Зоряне.

Армія РФ застосувала для обстрілу регіону РСЗВ «Град», артилерію, міномети, зруйнувавши та пошкодивши 19 цивільних об'єктів – 17 житлових будинків, виправну колонію, складське приміщення.

«Найгарячішими точками на Донеччині залишаються Бахмут та Авдіївка. Від артилерійських обстрілів у Бахмуті загинули мирні жителі, є травмовані. В Авдіївці також маємо втрати серед цивільних, пошкоджено 5 приватних будинків та об’єкт інфраструктури», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 277 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 27 600 осіб, у тому числі 4294 дітей, 1719 людей з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло четверо людей.

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