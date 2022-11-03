Рятувальники доправили поранену мешканку Бахмута до лікарні

Бахмут. Фото: ДСНС

Рятувальники доставляють поранених мирних жителів Донеччини до лікарень. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.



«Вчора ввечері рятувальники Бахмутського гарнізону автомобілем швидкої медичної допомоги виїжджали за викликом про допомогу. Після прибуття на місце встановлено, що в результаті обстрілу отримала поранення жінка 1970 р.н., яка потребувала невідкладної медичної допомоги. Рятувальники надали першу медичну допомогу та госпіталізували постраждалу до місцевого лікувального закладу», — розповіли у відомстві.