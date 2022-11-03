На Донеччині для цивільних відкрили трасу у бік Харкова

На Донеччині для цивільних відкрили трасу «Київ — Харків — Довжанський» у бік Харкова. Безпеку громадян забезпечує поліція. Про це повідомляє МВС України.



«Відновлено проїзд цивільного населення дільницею автодороги М-03 на кордоні Донецької та Харківської областей. Для безпеки громадян тут запрацював блокпост, на якому службу несуть поліцейські у взаємодії з Військовою службою правопорядку, Нацгвардією та СБУ», — зазначили у відомстві.



Там уточнили, що головними завданнями правоохоронців є блокування незаконного обігу зброї, виявлення осіб, які становлять загрозу громадській безпеці, запобігання провезенню забороненої алкогольної продукції тощо.



Начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко зазначив, що у зв'язку зі збільшенням кількості цивільного та волонтерського транспорту, що заїжджає в область, поліція проводить перевірки. І щодня поліцейські виявляють та вилучають заборонені предмети, зокрема, нелегальну зброю.