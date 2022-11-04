Російські війська атакували 4 громади Дніпропетровської області

Вночі у Нікопольському районі Дніпропетровської області військові повітряного командування «Схід» знищили вісім дронів-камікадзе «Shahed-136» російських військ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також він розповів, що окупанти обстріляли РСЗВ «Град» та важкою артилерією 4 громади області – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Обійшлося, за словами Резніченка, без постраждалих.

«У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач», - розповіли у Дніпропетровській ОВА.

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