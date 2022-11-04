Маріупольці вивішують плакати «Ми замерзли. Help!» зі своїх будинків

У захопленому російськими військами Маріуполі мешканці скаржаться на те, що їм холодно у їхніх будинках. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



Маріупольці із вікон своїх будинків вивішують плакати «Діти замерзли! Де вікна?», «Ми замерзли. Help!». Написи із таким змістом з'являються на стінах будинків.



«Маріупольці масово скаржаться, що на вулиці вже холодно, а підготовка до опалювального сезону залишилася лише на екранах пропагандистського ТБ. Люди очікують на «покращення» з відрізаними батареями та відсутніми вікнами. Про опалення вже не доводиться й говорити…», - розповіли у міській раді Маріуполя.

1 листопада повідомлялося про те, що в захопленому армією РФ Маріуполі окупанти стерли більшу частину муралу «Мілана», на якому зображено дівчинку, яка стала сиротою через війну в Донецькій області.