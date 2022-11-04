Головні події в окупації 4 листопада

До 24 лютого ми, команда «Новин Донбасу», розповідала про ситуацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Росія анексувала чотири українські регіони. Тепер у фокусі нашої уваги є і ці території.

Політика

Президент РФ Володимир Путін назвав український Маріуполь «давнім російським містом». За його словами, жителі міста нібито жили «в умовах націоналістичної пропаганди» — а треба, щоби «розуміли, звідки вони родом». Президент РФ планує "працювати" з людьми.

З будівлі Херсонської облдержадміністрації зняли триколор. Чи це означає, що російські війська готуються покинути місто? В українській армії попередили, що це може бути провокація, а політологи вважають, що це є чергова інформаційно-психологічна операція росіян.

Суспільство

За даними Луганської ОВА, російські окупанти закрили в'їзд до Кремінської громади, зокрема люди не можуть потрапити ні до Кремінної, ні до Нової Краснянки. У крамницях закінчуються продукти.

У захопленому військами РФ Енергодарі Запорізької області окупанти проводять перепис населення. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Сьогодні у Святогірську немає ні світла, ні води, ні газу. Мобільний зв'язок працює з перебоями. Населений пункт українська армія звільнила від окупантів у середині вересня. Під владою росіян місто пробуло близько трьох місяців. Що місцеві жителі розповідають про те, як пережили час окупації, читайте у нашому репортажі із міста.

Права людини

Financial Times пише , що у Скадовську Херсонської області окупанти публічно повісили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко через висловлювання «Скадовськ – це Україна». Видання посилається на свідчення очевидців та сестри загиблої Наталії Чорної.



Військові дії

Троє людей загинули і 13 отримали поранення внаслідок сьогоднішніх обстрілів, заявив штаб «тероборони» угруповання «ДНР».