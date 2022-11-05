Війська РФ накрили вогнем Нікопольський район, почалися пожежі

Нікопільський район. Фото: ОВА

Знову російські сили накрили Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог направив близько 40 снарядів. Зайнялися дві пожежі. Пожежні полум'я вже загасили», — уточнив Резніченко.



За його словами, пошкоджено 15 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Російські снаряди влучили й у місцевий ліцей, промислове та транспортне підприємства. Пошкоджено виробничі потужності та майно. Обійшлося без загиблих та поранених.

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