Пентагон: Росіянам поки що не вдалося знищити жодної установки HIMARS

Попри заяви з Росії про знищення установок HIMARS в Україні, росіянам поки що не вдалося знищити жодну з них. Про це пише видання Politico із посиланням на джерело в Міноборони США.



Зазначається, що США виділили Україні понад 18,9 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, зокрема 18,2 млрд доларів після російського вторгнення 24 лютого.



«Це включає 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, які США вилучили з власних запасів для відправки в Україну, і вони змінили правила гри для здатності Києва атакувати російську оборону. На сьогоднішній день Москві не вдалося знищити жодну з цих пускових установок HIMARS, за словами високопосадовця міністерства оборони, який попросив не називати його імені, щоб дати відверту оцінку війні», — пише видання.



За словами представника Пентагону, для майбутніх боїв Україні, як і раніше, потрібна значна кількість артилерії, оскільки темпи витрати боєприпасів у цій війні високі: Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, а Росія випускає 20000 на день.



«У зимові місяці фронт, ймовірно, стабілізується довкола Харкова та Бахмута в центральній Україні, але все ще не зрозуміло, чим закінчиться битва під Херсоном, перш ніж погода зупинить бій. Херсон може зважитися у найближчі два-три тижні», — сказав чиновник.



Він додав, що навесні бої можуть стати лише жорсткішими.