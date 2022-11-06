Російські війська обстріляли будинки жителів Донецької області з «Ураганів» та «Градів», є жертви

Російські окупанти 5 листопада атакували сім населених пунктів Донецької області , внаслідок чого серед місцевих жителів є загиблі та постраждалі . Про це повідомила прес-служба Національної поліції.



Загарбники обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське. Вони використовували проти мирного населення РСЗВ «Ураган», «Град» та артилерію. Внаслідок атак було зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об'єкт — 18 житлових будинків, адміністративну будівлю міської територіальної громади, господарську споруду та автомобіль.



Окупанти атакували Торецьк з РСЗВ «Ураган» та артилерії, вбили і ран або цивільних, ушкодили чотири будинки.



Також було зафіксовано два ракетні удари по Лиману та обстріл Авдіївки з «Градів». Росіяни потрапили снарядами до будинків місцевих мешканців. За попередньою інформацією, там люди не постраждали.