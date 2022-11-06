«ДНР»: У Донецьку під завалами будинку загинула жінка внаслідок обстрілу

У непідконтрольному Україні Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомив «мер» Донецька від угрупування «ДНР» Олексій Кулемзін.



Це сталося у Кіровському районі у селищі шахти імені Абакумова.



Як уточнив Кулемзін, внаслідок прямого потрапляння під завалом будинку загинула жінка 1963 року народження. У будинку зруйновано стіну, пошкоджено скління. Також отримав ушкодження гараж.



Раніше в «ДНР» повідомили , що сьогодні внаслідок обстрілів було поранено мешканців у Макіївці та Володимирівці. Ще одна людина підірвалася на міні у Донецьку.