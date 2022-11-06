Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримувати українські сили оборони. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зазначається, що, порушуючи міжнародне гуманітарне право, закони та звичаї ведення війни, протягом доби окупанти завдали 3 ракетних і 3 авіаційних ударів, здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
«Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей», — уточнили в Генштабі.
Згідно зі зведенням, сьогодні окупанти вели обстріли:
«На Південнобузькому напрямку вогневого враження зазнали райони понад 30 населених пунктів поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдіно, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдемінуха, Нова Кам'янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 65 вильотів», — повідомили в Генштабі ЗСУ.