Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб ЗСУ

06 листопада 2022, 19:27

Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримувати українські сили оборони. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що, порушуючи міжнародне гуманітарне право, закони та звичаї ведення війни, протягом доби окупанти завдали 3 ракетних і 3 авіаційних ударів, здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей», — уточнили в Генштабі.

Згідно зі зведенням, сьогодні окупанти вели обстріли:

  • на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина-Буда та Бунякине Сумської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площадка;
  • на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;
  • на Авдіївському напрямку — з танків і всього спектра артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

«На Південнобузькому напрямку вогневого враження зазнали райони понад 30 населених пунктів поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдіно, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдемінуха, Нова Кам'янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 65 вильотів», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

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