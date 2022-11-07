Окупанти вдарили по Донеччині, вбили людину та поранили пʼятьох

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 6 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинула людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерть зафіксована у Бахмуті. Ще п'ятеро людей отримали поранення: по двоє — у Бахмуті та Лимані, один — у Вугледарі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1165 мирних жителів. 2548 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Учора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні попередив, що Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та кошти.