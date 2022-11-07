Біля окупованого Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил — ЗМІ

07 листопада 2022, 13:09

Біля окупованого Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил — ЗМІ

Біля захопленого військами РФ Маріуполя на місці масового поховання виявлено понад 1500 нових могил. Про це повідомляє ВВС.

На супутникових знімках Maxar зафіксовано зростання навесні трьох масових поховань біля Маріуполя. Мова про цвинтарі у Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

«Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму для програми ВВС «Панорама» і дійшов висновку, що з того часу, як востаннє аналізувалися зображення на цьому місці в червні, тут було викопано 1500 нових могил. За його оцінками, з початку війни там було викопано понад 4600 могил, хоча вони кажуть, що не можуть знати, скільки тіл поховано на цьому місці», - повідомили журналісти.

Також з посиланням на інформацію мешканки окупованого Маріуполя Тетяни, яка у пошуках сина відвідала місце масового поховання у Виноградному, ВВС повідомляє, що лише на цьому цвинтарі жінка нарахувала понад 800 свіжих могил. За її даними, багато могил у Виноградному відзначені невеликими табличками з номерами та статтю, але не з іменами, а більшість тіл неопізнані.

Вранці 7 листопада в Луганській ОВА розповіли, що населені пункти біля окупованого військами РФ Сєвєродонецька загарбники проводять обшуки, зникають люди, також у місті було виявлено 396 тіл жертв російської агресії.

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